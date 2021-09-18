سببان يمنعان الأهلي من إقالة هاسي

المواطن - محمد سمعه

طالب جمهور الأهلي مجلس إدارة النادي، برئاسة ماجد النفيعي مساء أمس الجمعة، بإقالة المدرب الألباني بيسنك هاسي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد التعادل الخامس على التوالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي تعادل 5 مباريات على التوالي:

وكان الراقي تعادل ضد كل من الفيصلي والحزم وضمك والتعاون والفتح في دوري المحترفين ليفقد الفريق 10 نقاط من أصل 15، مما جعل الجماهير قلقة على مستوى الفريق في بطولتي دوري المحترفين وكأس الملك.

وسيكون من الصعب على إدارة ماجد النفيعي إقالة المدرب هاسي بالفترة الحالية لسببين وهما قيمة الشرط الجزائي إضافة إلى عدم وجود البديل المناسب بالفترة الحالية.

إقالة هاسي ترهق خزينة أهلي جدة ماليًّا:

وبحسب تقارير صحفية سابقة، ذكرت أن أهلي جدة كان تعاقد مع هاسي في صفقة كلفت خزينة النادي مليوني يورو لضم الجهاز الفني بالكامل.

ويعتقد جزء كبير من جمهور الراقي أن إقالة المدرب هاسي ستكون مرهقة ماليًّا للنادي بسبب قيمة الشرط الجزائي كما أن موقف النادي ماليًّا لا يسمح حاليًّا بإقالة مدربه هاسي والتعاقد مع غيره.

يذكر أن المدرب الوطني صالح المحمدي كان رُشح لتدريب الأهلي في حال تمت إقالة هاسي، حيث قاد المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا للفوز بلقب كأس العرب في مصر في يونيو الماضي.

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