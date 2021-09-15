سبب دفاع جماهير النصر عن تاليسكا

المواطن - محمد سمعه

دافعت جماهير نادي النصر عن اللاعب البرازيلي تاليسكا، وذلك بعد تعرضه لكمية من الانتقادات من أحد لاعبي العالمي السابقين.

تاليسكا يساهم في صعود النصر لربع نهائي دوري أبطال آسيا:

وعلى الرغم من نجاح تاليسكا في صناعة هدف فوز العالمي، على تراكتور سازي الإيراني، ليقود الفريق الأول لكرة القدم، للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، لكن فهد الهريفي لاعب العالمي السابق طالب برحيل تاليسكا عبر تدوينة كتبها في حسابه بـ”تويتر” .

وكان الهريفي قال اليوم الأربعاء في تغريدة: “حذرت الجميع من تاليسكا، قبل التعاقد معه.. لديه عيب كبير، إنه لاعب لا مركز له، لاعب يحتاج مركز وهمي؛ بمعنى جناح أثناء استلام الفريق للكرة، ثم ينزل يستلمها ليلعب (الون تو)، غير ذلك لا يضيف للمجموعة، ولا يرفع من شكلها الفني”.

وأشار الهريفي إلى أن حال النصر لن ينصلح إلا بالتعاقد مع لاعب في مركز (6)، يستطيع الضغط على المنافس، والتمرير في منتصف الملعب.

رد جماهير النصر:

وتضايقت جماهير النصر من آراء الهريفي حول اللاعب تاليسكا حيث قالت: إن ما يقوله الهريفي غير صحيح، موجهة نصيحة إلى مجلس إدارة مسلي آل معمر بعدم الأخذ برأي فهد الهريفي في أي أمر يخص الفريق الكروي الأول بالنادي.

واتفقت فئات عريضة من جماهير العالمي على أنه يُوجد بعض اللاعبين السابقين في النادي ممن يحاولون تضعيف فريق الكرة ردًّا على عدم شغلهم أي منصب داخل قلعة العالمي.

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