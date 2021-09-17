سبب عدم تألق بريجوفيتش مع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

كشف مدرب نادي الاتحاد السابق، البرازيلي فابيو كاريلي سبب عدم تألق المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش مع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد.

كاريلي يوضح سبب عدم تألق بريجوفيتش

وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد توصلت إلى اتفاق نهائي مع بريجوفيتش لفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، على أن يتم جدولة مستحقاته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتحدث كاريلي عن المهاجم الصربي قائلًا: “بريجوفيتش تم انتقاده كثيرًا، ولكنني لم أواجه مشاكل معه، كان في قمة الاحترافية، ولكن الفريق لا يحتاج لمهاجم في إمكانياته”.

وتابع المدرب البرازيلي تصريحاته قائلًا: “الاتحاد كان يحتاج للاعبين مميزين على الأطراف مثل البيشي وجاري وفهد، ضربات الرأس عنده كانت بمثابة التسديدات”.

وأضاف: “التعاقد مع بريجوفيتش كان بالأهداف التي سجلها وليس بالطريقة التي يسجل فيها.. الاتحاد لا يلعب على العكسيات لكي يسجل، ولهذا دفع اللاعب الصربي الثمن كثيرًا”.

واختتم كاريلي تصريحاته في هذا الشأن خلال تصريحاته لبرنامج MA13 لنجم الأهلي والمنتخب السعودي السابق، محمد عبدالجواد على “يوتيوب”، قائلًا: “كنت واضحًا معه، وقلت له إن فريقنا لا يلعب بالطريقة التي تناسب إمكانياته”.

إقالة كاريلي من تدريب الاتحاد



وكان نادي الاتحاد قد أقال كاريلي بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم للقب البطولة العربية بركلات الترجيح ضد الرجاء المغربي، وتولى المدرب البرازيلي تدريب سانتوس رسميًا.

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