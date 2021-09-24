تعرض اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الكروي الأول بـ النصر، لانتقادات قوية مؤخرًا من قبل جماهير العالمي، وذلك بعد الطريقة التي سدد بها ركلة الجزاء في شباك نادي الاتحاد بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السبت الماضي.

وكان حمد الله سدد ركلة الجزاء بطريقة “بانينكا” لكنه لم ينجح في تنفيذها ليتصدى لها الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي مما دفع جماهير النصر للمطالبة بمعاقبة حمد الله عن طريق الغرامة المالية ومنعه من التواجد في التشكيل الأساسي للفريق.

عبد الرزاق حمد الله كان احتياطيًّا أمام الباطن:

وبالفعل قرر المدرب البرازيلي مارسيلو خلال مباراة أمس الخميس أمام الباطن عدم إشراك حمد الله أساسيًّا في المباراة التي انتهت بفوز النصر بهدف دون رد سجله البرازيلي تاليسكا.

حمد الله يبتعد عن منصات التواصل الاجتماعي:

كثرة الانتقادات التي تعرض لها عبد الرزاق حمد الله مؤخرًا مع تعطيله لحسابه في موقع “تويتر” وتغيير خصوصية حسابه في “الإنستجرام” ستدفع اللاعب المغربي للتفكير في الرحيل عن أصفر العاصمة نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن تقارير صحفية ذكرت مؤخرًا أن نادي الهلال قد يفكر في ضم حمد الله، وذلك بعدما بحث مجموعة من الأشخاص المحبين لأزرق العاصمة التكفل بصفقة حمد الله في حال وافق مجلس إدارة فهد بن نافل على إتمامها.

وكان حمد الله فاز مع النصر بلقب دوري المحترفين موسم 2018/ 2019، بالإضافة إلى لقبين في بطولة كأس السوبر السعودي.