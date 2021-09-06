سر اختيار محمد نور لرقم 18

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، محمد نور، السبب الرئيسي وراء اختياره للقميص رقم 18 في بداية مسيرته.

محمد نور يكشف سبب رقم قميصه:

وتحدث محمد نور عن اختياره لرقم قميصه قائلًا: “في بداية مسيرتي كان لدي تفكير مُختلف، وقتها كان الرقم 9 لماجد عبدالله، والرقم 10 ليوسف خميس”.

وتابع النجم الاتحادي خلال تصريحاته لبرنامج “أحمد شو” المذاع على موقع “يوتيوب”، قائلًا: “كنت أريد شيء خاص لنفسي وأجعل من يرى الرقم 18 يقول محمد نور”.

وأشار نور إلى أنه يُفضل مهاجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله على الهلالي الفرنسي بافيتيمبي غوميز، وحارس الزعيم محمد الدعيع على مبروك زايد، فيما أكد تفضليه لنجم نادي الاتحاد حمزة إدريس على نجم الهلال ورئيسه السابق سامي الجابر.

نور مسيرة من الإنجازات:

ويُعد محمد نور من أبرز لاعبي نادي الاتحاد والمنتخب السعودي سابقًا، حيث إنه صاحب مسيرة ذهبية مليئة بالبطولات، إلا أن أزمة المنشطات تسببت في اعتزاله اللعب، وختام مشواره في الملاعب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعتبر نور هو أكثر لاعب داخل السعودية تحقيقًا للقب الدوري السعودي، حيث نجح في التتويج بالبطولة 8 مرات، 7 مرات بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ومرة واحدة مع النصر، وذلك بالإضافة إلى العديد من الألقاب المحلية والقارية التي حققها مع العميد.

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