سر تراجع مستوى الأهلي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

أبدى جمهور النادي الأهلي غضبه من أداء لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك بعد التعادل في أول 4 جولات من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يذق الراقي حتى الآن طعم الفوز حيث تعادل أمام كل من الفيصلي والحزم وضمك والتعاون.

إبعاد باولينيو حل من الحلول

ويكمن السر وراء تراجع مستوى لاعبي الراقي هو عدم وجود بديل للاعب السوري عمر السومة المصاب حاليًا بالإضافة إلى التعجل والتعاقد مع البرازيلي باولينيو لاعب فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني الذي لم يقدم الإضافة حتى الآن للراقي.

كما أن كثرة الخسائر التي تعرض لها الراقي في الموسم الماضي جعلت اللاعبين يفقدون الشغف مما أثر بالسلب على نتائج الفريق في الموسم الحالي.

فرصتان أمام مدرب الأهلي

ويستعد الراقي لمواجهة ناديي الفتح والفيحاء في الجولتين الخامسة والسادسة من دوري المحترفين السعودي، حيث إن أي نتيجة سلبية سواء بالتعادل أو بالخسارة في المباراتين، ستعني إعلان إدارة ماجد النفيعي عن إقالة هاسي بشكل رسمي.

وسيلعب الأهلي مع الفتح مساء غدٍ الجمعة في الجولة الخامسة دوريًّا، بينما يواجه الفيحاء مساء يوم 23 سبتمبر الجاري في الجولة السادسة.

وكان المدرب هاسي تولى تدريب الراقي صيف العام الحالي قادمًا من نادي الرائد، كذلك رُشح المدرب الوطني صالح المحمدي لتدريب الفريق الكروي الأول في الراقي في حال إقالة هاسي.

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