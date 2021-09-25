لا يزال يبحث نادي النصر عن التعاقد مع مدرب أجنبي كبير لقيادة الفريق الكروي الأول خلفًا للبرازيلي المُقال مانو مينيز.

وكان العالمي قرر إقالة المدرب مانو مينيز بعد الخسارة من نادي الاتحاد السبت الماضي في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مدرب برشلونة الأسبق يرغب بالبقاء في أوروبا

وكشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل المقرب من العالمي عن سبب رفض الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني الأسبق لنادي برشلونة الإسباني، تدريب العالمي.

وقال المريسل إن مدرب برشلونة الأسبق، لا ينظر أبدًا إلى الناحية المالية، وأشار إلى أن فالفيردي صاحب الـ58 سنة يريد التدريب في القارة الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فالفيردي كان تولى تدريب برشلونة خلال الفترة من 2017 إلى 2020، وحقق مع النادي الكتالوني لقبين في الدوري الإسباني وسوبر إسباني ولقب في بطولة كأس الملك.

طلب رئيس النصر من الجماهير

وفي أول أمس الخميس، وجه مسلي آل معمر رئيس نادي النصر طلبًا إلى جماهير النادي، وذلك أثناء بحث النادي عن التعاقد مع مدرب للفريق الكروي الأول خلفًا للبرازيلي مانو مينيز.

وقال فيصل الملوقي مراسل قنوات SSC إن آل معمر طلب من جماهير العالمي الصبر مضيفًا أن المدرب الجديد سيكون على قدر طموحات وتطلعات جماهير النادي.