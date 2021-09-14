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شؤون الحرمين تعيد حافظات ومشربيات ماء زمزم
مع التقيد بالإجراءات الوقائية

شؤون الحرمين تعيد حافظات ومشربيات ماء زمزم

2021/09/14
الساعة 2:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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شؤون الحرمين تعيد حافظات ومشربيات ماء زمزم
المواطن - مكة المكرمة

أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حافظات ومشربيات ماء ‏زمزم إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

شؤون الحرمين تعيد حافظات ومشربيات ماء زمزم - المواطن

وأكدت الرئاسة أن عودة الحافظات والمشربيات يواكب بشارات الخير بارتفاع نسبة التحصين بين المواطنين والمقيمين والوعي الكبير الذي أظهره قاصدو الحرمين الشريفين خلال الفترات الماضية، كما أن الرئاسة ستتخذ جميع الإجراءات التي تضمن سلامة القاصدين والزوار من تنظيم، وتطهير، وتعقيم لتقديم خدماتها بما يضمن سلامة الجميع.

شؤون الحرمين تعيد حافظات ومشربيات ماء زمزم - المواطن شؤون الحرمين تعيد حافظات ومشربيات ماء زمزم - المواطن شؤون الحرمين تعيد حافظات ومشربيات ماء زمزم - المواطن


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