شاب سعودي يعاني من مرض نادر ووالده يؤكد: علاجه في أمريكا 

المواطن - الرياض

يعاني شاب سعودي من مرض نادر وهو بعمر عامين؛ حيث بدأت الإصابة من الجهة اليمنى في يده ثم انتقلت إلى باقي الأطراف.

عبدالله الدوسري (مُصاب بمرض نادر): "أمنيتي اني امشي على قدمي"…

ووالده: لدينا خطاب من مستشفى في أمريكا بوجود علاج هناك، وأتمنى من وزارة الصحة أن تساعدنا@SaudiMOH#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/6tNtX6dnaJ — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 12, 2021

وقال الشاب عبدالله الدوسري خلال مداخلة ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن حالته الصحية ازدادت سوءاً، وأصيب بالتهاب في المفاصل، ولا يستطيع المشي منذ 7 سنوات، مبيناً أن جميع المستشفيات الموجودة بالمملكة اعتذرت عن تقديم العلاج بحكم أن مرضه يحتاج مراكز متطورة.

العلاج متوفر في أمريكا

وقال والد الشاب عبدالله، إن نجله سافر إلى أمريكا في عام 2009 عن طريق وزارة الصحة وأجرى عدة فحوصات، وفي عام 2014 سافر مرة أخرى بأمر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، لاستكمال العلاج إلا أن وزارة الصحة أوقفت رحلة العلاج وأخبرته بأن العلاج متوفر داخل المملكة.

مناشدة للموافقة على السفر

وأضاف أنه عندما ذهب إلى مدينة الملك فهد الطبية حسب ما قالته الوزارة بتوفر العلاج هناك، أخبره الطبيب بأنه لا يوجد علاج، مناشداً الجهات المختصة ووزارة الصحة أن يصدروا أمراً بالموافقة على علاج نجله في الخارج، خاصة أن العلاج متوفر هناك.

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