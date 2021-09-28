تواجدت الفنانة دنيا سمير غانم، في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته الرابعة عشرة، المُقامة حاليًا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وهذا هو أول ظهور في حدث فني لها، بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

ووصلت الفنانة دنيا سمير غانم، إلى مكان الحفل، من الباب الخلفي للمسرح الكبير، إذ ابتعدت عن كاميرات مراسلي القنوات الفضائية، ولم تمر على الريد كاربت.

وجاء حضور دنيا سمير غانم، حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، بشأن استلام تكريم اسمي والديها الراحلين سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وكان عدد كبير من النجوم، توافد على الحفل، لعل أبرزهم وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم، النجمة إلهام شاهين، محمود حميدة، سامي مغاوري، مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والفنان إسماعيل مختار، ثم تلاهم نخبة من الفنانين، منهم الفنان أحمد حلاوة رئيس لجنة تحكيم العروض المسرحية، وصاحبته حفيدته، والفنان مجدى صبحى وماضى الدقن، والفنان عبد الله مشرف والفنان هانى كمال، والناقدة عايدة علام، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح، والفنان كريم مغاوري، والفنان الكبير فاروق فلوكس.