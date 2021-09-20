شركة التطويرية الغذائية تعلن زيادة رأس المال لـ30 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلن مجلس إدارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 25 مليون ريال إلى 30 مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة، وبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة 3 ملايين سهم، بمعدل زيادة سهم واحد لكل خمسة أسهم.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 1,923,872 ريالاً من الاحتياطي النظامي ومبلغ 3,076,128 ريالاً من الأرباح المبقاة.

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 24.27 نقطة ليقفل عند مستوى 11397.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

تداولات مؤشر الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصناعات الكيميائية، والمملكة، وإعمار، وسبكيم العالمية، وبوان، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصقر للتأمين، وأنابيب السعودية، والحمادي، والتعاونية، والخدمات الأرضية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.74% و 4.29% .

وجاءت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وأرامكو السعودية، وكيمانول، والإنماء، الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات سابك، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، وكيمانول، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 511.92 نقطة ليقفل عند مستوى 24857.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 63 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 580 ألف سهم تقاسمتها 1934 صفقة.

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