قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، إعادة تعيين شوقي غريب مدربًا لـ منتخب مصر الأولمبي رغم إقالته في أول شهر أغسطس الماضي، بعد توديع مصر لأولمبياد طوكيو من دور الثمانية أمام منتخب البرازيل.

شوقي غريب يعود مجددًا لمنصبه !

وكان اتحاد القدم المصري وجه الشكر إلى غريب وجهازه الفني في الثاني من أغسطس الماضي، وذلك بعد الخسارة من المنتخب البرازيلي الأولمبي، لكنه عاد مجددًا لمنصبه بعد ما يقرب من شهر ونصف لإقالته.

وشارك مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو الماضي كل من أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد والحارس المصري محمد الشناوي حارس الأهلي المصري والمدافع محمود حمدي “الونش” لاعب الزمالك المصري كلاعبين فوق السن.

الإنجاز الوحيد لـ غريب مع المنتخب الأولمبي:

يذكر أن غريب كان قد منتخب مصر الأولمبي للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا في عام 2019 للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية.