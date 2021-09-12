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صالح الشهري: هدفنا التأهل لربع نهائي آسيا 2021
متمنيًا الظهور بشكل أفضل

صالح الشهري: هدفنا التأهل لربع نهائي آسيا 2021

2021/09/12
الساعة 6:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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صالح الشهري: هدفنا التأهل لربع نهائي آسيا 2021 الشهري - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صالح الشهري عن تمنياته بالظهور بشكل مميز ضد الاستقلال وتحقيق الفوز في دوري أبطال آسيا 2021.

صالح الشهري يتمنى التأهل

وتحدث صالح الشهري عن مباراة الهلال ضد الاستقلال قائلًا: “نسعى جميعًا كفريق لتحقيق نتيجة مميزة والتأهل إلى الدور ربع النهائي، ونتطلع إلى مواصلة العمل بشكل أقوى لتحقيق أهدافنا وإسعاد جماهيرنا”.

صالح الشهري
الشهري – المصدر spl

وتابع صالح الشهري تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد الاستقلال الذي عُقد، اليوم الأحد، قائلًا: “نأمل أن نواصل تحقيق التميز بعد النتائج المتميزة والرائعة التي تحققت مع المنتخب”.

وظهر صالح الشهري بمستوى مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ليكون من أبرز لاعبيه خلال الفترة الماضية، ويساهم في فوزه ضد عمان، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نجم المنتخب السعودي صالح الشهري
الشهري – المصدر @SaudiNT

الهلال ضد الاستقلال

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الاستقلال الإيراني، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، على إستاد زعبيل في الإمارات.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للظهور بشكل مميز ضد الاستقلال، وتحقيق الفوز، خاصة أن المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا أحد أبرز أهداف الزعيم هذا الموسم، أملًا في العودة للمشاركة بمنافسات كأس العالم للأندية مرة أخرى.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC


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