صالح الوحيمد في الاتحاد لـ3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في التعاقد مع حارس المرمى صالح الوحيمد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم.

الاتحاد يضم صالح الوحيمد

وأشار نادي الاتحاد في بيانه إلى أن صالح الوحيمد وقع على عقد احترافي يمتد لـ3 مواسم احترافية، وتمنى مجلس الإدارة التوفيق لحارس المرمى في المساهمة مع زملائه لتحقيق تطلعات الجماهير.

وقضى صالح الوحيمد العامين الماضيين معارًا من النصر إلى صفوف فريقي أبها والعين، قبل أن يفسخ تعاقده مع العالمي، لينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر، كما أنه سبق له تمثيل منتخب السعودية تحت 23 عامًا.

ويُعد صالح الوحيمد ليس الصفقة الاتحادية الوحيدة، حيث نجحت الإدارة في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بـ4 صفقات أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم؛ إيغور كورونادو، يوسف نياكاتي، عبدالله الحافظ وحارس المرمى أسامة المرمش.

الاتحاد هذا الموسم

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز على نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث.

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