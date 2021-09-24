أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، حملة ” للتبرع بالدم ” بمجمع الحكير مول تحت شعار ( دام دمك )، وذلك ضمن احتفائها باليوم الوطني السعودي الـ 91، بمشاركة إدارة المختبرات وبنوك الدم وإدارة الطوارئ والأزمات.

فعاليات حملة دام دمك

وتستمر الحملة أربعة أيام، من الساعة الخامسة عصرًا حتى الساعة العاشرة والنصف مساءً، من خلال عربة متنقلة مجهزة بأربعة أسرّة وعربة إسعاف وطاقم طبي متكامل وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للمشاركة في التبرع بالدم.

تعزيز الجانب الإنساني

وتسهم الحملة في تعزيز الجانب الإنساني وتأمين احتياجات المرضى بالمنطقة بالدم، كما تستهدف الحملة يوميًا 80 متبرعًا لكلا الجنسين حيث خُصصت أماكن للنساء داخل العربة المتنقلة.

وأوضحت صحة تبوك أن الحملة ستشمل جميع مدن ومحافظات المنطقة، مشيرةً إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز المسؤولية تجاه المجتمع تماشيًا مع دورها الإنساني ونشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء في مساعدة المرضى المحتاجين والمستشفيات المحتاجة إلى وحدات الدم المنقول الضرورية لدعم العمليات الجراحية والإسعافية.