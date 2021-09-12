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صدارة الدوري الإسباني شعار ريال مدريد
عند مواجهة سيلتا فيجو الليلة

صدارة الدوري الإسباني شعار ريال مدريد

2021/09/12
الساعة 11:46 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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صدارة الدوري الإسباني شعار ريال مدريد بنزيمة في تدريبات ريال مدريد - @realmadriden
المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد لخوض مباراة مهمة مساء اليوم الأحد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2021/2022.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو 

وستنطلق مباراة الريال ضد سيلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وسيكون الفوز والصعود لـ صدارة الدوري الإسباني شعار الريال حيث يأمل أبناء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث للوصول إلى النقطة العاشرة، مع هبوط المتصدر فريق أتلتيك بيلباو للمركز الثاني في جدول الترتيب.

وكان المدرب الإيطالي أنشيلوتي اختار قائمة مكونة من 23 لاعبًا وهم: “كورتوا، لونين، لويس لوبيز في حراسة المرمى، كارفخال، ميليتاو، فاييخو، ناتشو، مارسيلو، ميندي، ميجيل في الدفاع، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، إيسكو، كامافينجا، بلانكو في خط الوسط، هازارد، بنزيمة، أسينسيو، فينسيوس جونيور، رودريجز، ماريانو دياز في خط الهجوم”.

ريال مدريد
@realmadriden

التشكيل المتوقع لـ الريال ضد سيلتا فيجو

وكانت صحيفة ” ماركا” الإسبانية كشفت عن التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد في مباراة سيلتا فيجو اليوم حيث سيكون مكونًا من: “كورتوا، ميجيل، ناتشو، ميليتاو، كارفخال، إيسكو، كاسيميرو، مودريتش، فينسيوس، بنزيما، أسينسيو”.

ترتيب الدوري الإسباني - ريال مدريد
فريق ريال مدريد

يذكر أن الريال كان تعاقد قبل أيام مع الفرنسي إدواردو كامافينجا قادمًا من صفوف فريق رين الفرنسي حتى صيف عام 2027 خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وكان أنشيلوتي تولى تدريب الريال في صيف 2021 خلفًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.


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