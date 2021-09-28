أعلنت الهيئة السعودية للفضاء اليوم، عن إصدار قرارات ابتعاث الدفعة الأولى من برنامج “ابتعاث الفضاء”، الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات الفضاء وتقنياته لمرحلتي البكالوريوس والماجستير.

تفاصيل برنامج ابتعاث الفضاء:

وأوضحت الهيئة أن برنامج “ابتعاث الفضاء” يركز على تنمية رأس المال البشري الوطني كأحد أهم الممكنات لقطاع الفضاء بالمملكة، التي تعمل الهيئة على تحقيقها عبر توفير معارف نوعية للمتميزين في المجالات ذات الأولوية في قطاع الفضاء، وتعزيز قدرات المملكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار من خلال ابتعاث الطلاب إلى الجامعات المتميزة، إضافة إلى بناء الشراكات والتبادل العلمي مع أعرق الجامعات ومراكز البحث والتطوير والمؤسسات البحثية العالمية المتخصصة في علوم الفضاء.

أفضل 30 جامعة عالمية:

وأفادت الهيئة أن البرنامج يشمل ابتعاثاً منتهياً بالتوظيف لنخبة من الطلاب في أفضل (30) جامعة عالمية في تخصصات هندسة الطيران والفضاء، وعلوم الفضاء، وسياسات الفضاء، مشيرة إلى أن البرنامج يوفر مزايا متعددة للمشاركين تشمل تحمل تكاليف الدراسة، والضمان المالي، إضافة للرعاية الصحية، وتذاكر السفر من المملكة إلى مقر البعثة وفق المعايير والضوابط المتبعة في وزارة التعليم، إلى جانب تقديم برامج إرشادية تركز على متابعة المبتعث وتقييم تطوره الأكاديمي.

وكانت الهيئة قد أتاحت التقديم ببرنامج “ابتعاث الفضاء” في يوليو الماضي، الذي يتيح فرصًا تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين من خلال دراسة التخصصات ذات العلاقة بعلوم الفضاء في أبرز 30 جامعة حول العالم، وذلك ضمن إطار التطوير الشامل الذي يشهده قطاع الفضاء في المملكة.