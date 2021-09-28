أثارت صورة إصابة اللاعب السويسري جرانيت تشاكا بعد مباراة توتنهام في الدوري الإنجليزي، قلق جماهير نادي آرسنال حيث بدا وكأن الإصابة قوية كما ظهر لهم أنه سيغيب عددًا كبيرًا من المباريات عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

نجم آرسنال يغادر الديربي متأثرًا بالإصابة

وكان تشاكا خرج من مباراة ديربي شمال لندن أول أمس الأحد متأثرًا بالإصابة بعد تدخل عنيف عليه من اللاعب البرازيلي لوكاس مورا لاعب توتنهام.

ونشرت زوجة اللاعب السويسري عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة له وهو يرتدي دعامات لساقه، وركبته على وجه التحديد، من أجل مساعدته على التعافي.

ملخص مباراة الجانرز ضد توتنهام

وكان الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال تمكن من الفوز على الجار توتنهام بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2021/ 2022.

وقدم الجانرز الشوط الأول أمام توتنهام بشكل جيد من الناحية الفنية، حيث تمكن اللاعب إيميل روي من إحراز الهدف الأول للمدفعجية بالدقيقة الـ12 بعد تمريرة جيدة من بوكايو ساكا.

وواصل الجانرز، ضغطه الهجومي ليضيف ثاني الأهداف عبر الجابوني أوباميانج في الدقيقة الـ29 بعد عمل جماعي مميز، ثم بالدقيقة الـ33 أضاف بوكايو ساكا الهدف الثالث للجانرز بعد عمل فردي رائع.

وانتهى الشوط الأول بتقدم آرسنال بثلاثية مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني، من المباراة، تراجع الجانرز مما منح الفرصة لفريق توتنهام للبحث عن تقليص الفارق وتمكن بالفعل توتنهام من تقليص الفارق عبر اللاعب الكوري الجنوبي هيونج مين سون بالدقيقة الـ80.