ألقت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية القبض على مواطن تورط في 8 جرائم احتيال حصل بموجبها على 128 ألف ريال.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاحتيال ومتابعة مرتكبيها، أسفرت عن كشف الجهة المختصة بشرطة محافظة الأحساء عن هوية مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب (8) جرائم احتيال بمنطقتي الشرقية والرياض.

وأضاف أن الجرائم تمثلت في إعلانات مضللة في وسائل التواصل الاجتماعي عن بيع أجهزة هواتف متنقلة وتوظيف الأموال، واستولى من خلالها على مبلغ (128,000) ريال، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.