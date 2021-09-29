ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، خلال حملة نفذتها على موقع لبيع الحطب المحلي في محافظة جدة، 5 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين السودانية واليمنية، بحوزتهم أكثر من 98 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المعروض للبيع.

تطبيق الإجراءات النظامية

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

غرامة بيع الحطب المحلي

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة بيع الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.