تلقى الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي ضربة ثانية خلال أقل من 24 ساعة، وذلك قبل مواجهة تشيلسي الإنجليزي بعد غد الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

إصابة ديبالا وموراتا تُرعب يوفنتوس:

وكان باولو ديبالا لاعب منتخب الأرجنتين أُصيب في لقاء اليوفي ضد سامبدوريا مساء أمس الأحد في الدوري الإيطالي، حيث أعلن النادي عن إصابته باستطالة عضلية في أوتار الفخذ الأيسر، بينما يعاني المهاجم الإسباني ألفارو موراتا من إصابة عضلية في أوتار الركبة بالفخذ الأيمن.

وبالتالي سيغيب الثنائي عن مواجهة تشيلسي في دوري الأبطال، وسيعود كل منهما للملاعب بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة.

كذلك سيغيب ديبالا وموراتا عن مباراة اليوفي ضد تورينو في الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل.

وكان باولو ديبالا تألق في مباراة يوفنتوس وسامبدوريا ظهر أمس حيث سجل الهدف الأول لليوفي بالدقيقة العاشرة من الشوط الأول.

اليوفي يحتل المركز التاسع:

وفاز اليوفي على سامبدوريا بثلاثية مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ويحتل اليوفي بعد الفوز على سامبدوريا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ثماني نقاط.