صعد الفريق الكروي الأول بنادي ضمك إلى صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مؤقتًا بعد الفوز على نادي الرائد بثنائية دون رد في افتتاحية الجولة السابعة من عمر المسابقة.

ملخص مباراة ضمك والرائد

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

فارس الجنوب في الصدارة

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تمكن فارس الجنوب من إحراز الهدف الأول عبر الأرجنتيني إيميليو زيلايا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ87، ثم بعدها بدقيقتين أضاف البرازيلي فيليبي أوجستو الهدف الثاني لفارس الجنوب.

وفاز فارس الجنوب بثنائية دون رد، ليصل رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الدوري مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز الخامس.