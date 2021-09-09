ضمك يطرح تذاكر مباراته مع الفيصلي

المواطن ـ إسلام البشبيشي

قرر نادي ضمك، مساء اليوم الخميس، طرح تذاكر مباراة الفريق أمام ضيفه الفيصلي بفئات تبدأ من 10 ريالات لـ” المنصة”، وحدد النادي مبلغ 20 ريالًا للفئة الممتازة.

ويستضيف ضمك نظيره الفيصلي، السبت، على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وطبقًا للشروط والأحكام يسمح فقط بدخول الجماهير الحاصلة على جرعتين من لقاح كوفيد 19 ممن أعمارهم 12 فما فوق، كما يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس معًا ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط.

وطرحت تذاكر للعائلات (A.B) تبدأ من 10 ريالات وهو السعر ذاته المحدد للمنصة، بينما الفئة الممتازة 20 ريالًا هي الأعلى سعرًا، كما توجد تذكرة تم تسعيرها بـ15 ريالًا، وذلك للجلوس في مقاعد الفئات (C.D.E.F).

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