طارق كيال: مدرب الأهلي لن يستمر طويلًا

المواطن ـ إسلام البشبيشي

أبدى المشرف العام السابق على كرة القدم في النادي الأهلي، طارق كيال، استياءه من نتيجة مباراة ناديه أمام التعاون التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1.

وأكد كيال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “كورة” أن طريقة مدرب الأهلي، هاسي “محفوظة” خاصة أنه كان مدربًا للرائد.

وأضاف كيال: أن هاسي ليس بالمدرب القادر على أن “يشيل الفريق” في الوقت الحالي متوقعًا أنه لن يستمر طويلًا .

وأوضح المشرف السابق على الأهلي، أن الفريق أضاع نقاطًا أمام فرق لا تنافس على صدارة الترتيب وبالتالي فالأمر صعب للغاية خلال المباريات المقبلة.

وتعادل الأهلي أمام التعاون بنتيجة 1/ 1، ليحقق التعادل الرابع من مجموع 4 مباريات خاضها منذ بداية الموسم الحالي.

رقم سلبي للنادي الأهلي:

وحقق النادي الأهلي رقمًا سلبيًّا في تاريخ مشاركاته بمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعادله ضد التعاون اليوم.

وتُعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ مشاركات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، التي يتعثر فيها خلال أول 4 جولات من المسابقة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بالتعادل ضد الفيصلي بهدف دون رد، ثم التعادل مع الحزم بهدفين لكل منهما، قبل أن يتعادل مع ضمك والتعاون بنتيجة 1/ 1.

وكانت الجماهير الأهلاوية تُمني النفس بظهور الفريق الأول لكرة القدم بمستوى مميز هذا الموسم، خاصة بعد التعاقد مع المدير الفني بيسنيك هاسي، والتعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين، ولكن جاءت البداية محبطة لهم.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة