ذكرت مصادر، اليوم الأربعاء أن شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، كلّفت مستشاريها ببيع كافة أصولها المنتجة للنفط والغاز في كندا في إطار مساعي خفض بصمة الشركة الكربونية.

ووفقًا لمحللين في “آي إتش إس ماركت”، فإن هذه الأصول قد تساوي نحو 1.5 مليار دولار كندي (1.8 مليار دولار).

ويأتي قرار الشركة المملوكة للدولة بالتخارج الكامل من كندا بعد إعلانها مراجعة لأصول النفط والغاز البحرية والبرية هذا الشهر، بحسب “رويترز”.

وتمتلك “طاقة” التي تملكها شركة القابضة المملوكة لحكومة أبو ظبي، محفظة من أصول الطاقة في بحر الشمال بالمملكة المتحدة وهولندا وكندا وكردستان العراق.

وتشمل محفظة “طاقة” أنشطة استكشاف برية وبحرية وأنشطة لتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي كما تعمل في تخزين الغاز ومعالجة ونقل النفط والغاز.