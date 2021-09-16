طريقة أمام جريزمان لتفادي غضب جماهير أتلتيكو مدريد

المواطن - محمد سمعه

عاقبت جماهير نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان وذلك بسبب عودته لصفوف الأتلتيكو قادمًا من نادي برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة.

وكان جريزمان انتقل لصفوف برشلونة في صيف 2019 لكنه لم ينجح مع البارشا ليعود مجددًا لصفوف الأتلتيكو مما جعل الجماهير توجه له صافرات الاستهجان خلال عمليات الإحماء لمواجهة نادي بورتو البرتغالي مساء أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

كيف يتصرف جريزمان ؟

ويسعى الفرنسي إلى إثبات ذاته والتألق من جديد بصفوف الأتلتيكو من أجل أن تسامحه الجماهير، خاصة أنه رحل عن الروخي بلانكوس في 2019 لصفوف برشلونة، وكان الفريق العاصمي في أمس الحاجة له لكنه فضل الاحتراف وترك الأتلتيكو.

كذلك تسجيل الأهداف سيجعل جماهير الأتلتيكو تسامح جريزمان لأنها لم تنس الطريقة التي رحل بها عن النادي لصفوف برشلونة بحسب ما ذكرته صحيفة ” موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

أتلتيكو مدريد في مواجهة نارية ضد ميلان

ومن المقرر أن يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، يوم 28 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

وكان الأتلتيكو سقط في فخ التعادل السلبي أمام بورتو البرتغالي في المباراة التي أُقيمت أمس على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الأتلتيكو في العاصمة الإسبانية مدريد.

يذكر أن جريزمان كان تُوج مع المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم بلقب كأس العالم صيف 2018 في روسيا، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب كرواتيا.

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