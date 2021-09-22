يسعى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاستعادة بريقه، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتجاوز عقبة الباطن غدًا.

النصر ضد الباطن

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الباطن عند الساعة 6:25 مساء يوم غد الخميس على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في افتتاح منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة النصر ضد الباطن، يحتل العالمي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، ولكنه يملك مواجهة مؤجلة، فيما يقع الفريق السماوي في المركز الـ13 برصيد 5 نقاط.

عبدالرزاق حمدالله يتألق على ملعب النصر

ويُقدم عبدالرزاق حمدالله مستوى مميزًا خلال مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث ساهم في تسجيل 26 هدفًا آخر 21 مواجهة خاضها على ملعبه، بعدما أحرز 22 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويطمح عبدالرزاق حمدالله للظهور بشكل مميز في مباراة النصر ضد الباطن غدًا، ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع مستواه، وقيادة العالمي لخطف الثلاث نقاط والتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض عبدالرزاق حمدالله لانتقادات قوية من جماهير نادي النصر، بعد إضاعته لركلة جزاء أمام الاتحاد الأخيرة، والتي خسرها العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).