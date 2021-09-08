عجز 98 مليون ريال في النادي الأهلي

المواطن - مروة نبيل

عقد النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، مساء اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية العادية لمنافسات الموسم الرياضي 2020/ 2021.

تفاصيل عمومية النادي الأهلي:

وحضر عمومية النادي الأهلي، الرئيس ماجد النفيعي، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي، وذلك بالإضافة إلى ممثلي وزارة الرياضة.

وانطلقت الجمعية العمومية بكلمة ترحيبية وخطاب مجلس إدارة النادي الأهلي، ثم قراءة لجدول الأعمال واعتماده، وتم تقديم تقرير مجلس الإدارة متضمنًا التقرير السنوي.

إيرادات ومصروفات النادي:

وتم عرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من مدقق الحسابات، تشمل البيانات المالية والإيرادات والمصروفات والمركز المالي والالتزامات المالية كما هي في 30/ 6/ 2021، وتم المصادقة على تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية التي تنتهي 30/ 6/ 2021.

وأشار النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإيرادات بلغت 240 مليونًا و644 ألفًا و723 ريالًا، فيما وصلت المصروفات إلى 339 مليونًا، و204 آلاف و416 ريالًا، لتكون قيمة العجز 98 مليونًا و559 ألفًا و693 ريالًا.

الراقي هذا الموسم:

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من غياب الانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ نهاية منافسات الموسم الرياضي الماضي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة التعاون المقبلة، يحتل الراقي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، ويطمح في استعادة توازنه وتحقيق فوزه الأول.

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