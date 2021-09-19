عرض مرئي لتصحيح أخطاء الفيصلي

المواطن - إسلام البشيشي

استأنف فريق كرة القدم بنادي الفيصلي تدريباته اليوم، بعد لقاء الفيحاء في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعقد المدير الفني باولو تراميزاني، محاضرة فنية عبر تقنية الفيديو، راجع فيها العديد من الحالات الفنية في اللقاءات السابقة، وذلك قبل مواجهة الرائد في الجولة السادسة بدوري المحترفين.

وانطلقت تدريبات الفيصلي على ملعب النادي بمدينة حرمة، بتمارين لياقية وبدنية تنوعت باستخدام أدوات اللياقة المتعددة تحت إشراف المدرب كورادو ساكون.

وعمد المدير الفني على تطبيق تمارين تكتيكية متنوعة بمساحات صغيرة قبل أن يفرض مناورة على منتصف مساحة الملعب أوقفها عدة مرات لشرح بعض الأخطاء الفنية التي وقع بها اللاعبون.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وفي نفس السياق فقد انتهت منافسات الجولة الخامسة، يتواجد الاتحاد في الصدارة حاليًّا برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف نادي الهلال والرائد صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد ناديا الفتح وضمك في المركزين الرابع والخامس برصيد 8 نقاط لكل فريق.

أما نادي الفيحاء فيتواجد في المركز السادس وخلفه الفيصلي برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما أما النصر والاتفاق فيحتلان المركزين الثامن والتاسع برصيد ست نقاط لكل منهما.

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