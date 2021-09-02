عمان تخطف فوزًا قاتلًا ضد اليابان بالتصفيات المونديالية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة اليابان ضد عمان ضمن منافسات التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بتحقيق الأحمر العماني لفوز قاتل بهدف دون رد.

اليابان ضد عمان

وبدأت مباراة اليابان ضد عمان بشكل سريع من المنتخبين، وسط محاولات لتسجيل هدف مبكر، إلا أن الأحمر العماني قدم أداء مميزًا، ليؤكد أنه لن يكون بالخصم السهل في التصفيات المونديالية.

وظل التعادل السلبي سائدًا حتى الدقيقة 88 من أحداث الشوط الثاني من المباراة، قبل أن يسجل عصام صبحي الهدف الأول في شباك المنتخب الياباني الأول لكرة القدم، ليقود منتخب بلاده لحصد ثلاث نقاط هامة.

السعودية تواجه فيتنام اليوم

وفي إطار مواجهات المجموعة ذاتها، تلعب السعودية ضد فيتنام عند الساعة التاسعة مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

وسبق أن لعب منتخب السعودية ضد فيتنام مباراتين من قبل في تصفيات كأس العالم 2002، وظهر الأخير بمستوى مميز، حيث تمكن من تحقيق الفوز بخماسية دون رد يوم 12 فبراير 2001، وكرر فوزه وتغلب عليه إيابًا برباعية نظيفة.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة مباشرة إلى منافسات بطولة كأس العالم كما هو الحال بالنسبة للمجموعة الأولى، فيما يلعب صاحب المركز الثالث ملحقاً قارياً مع ثالث المجموعة الأولى قبل أن يلعب المتأهل منهما ملحقاً عالمياً من أجل الصعود إلى المونديال.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة