عملية ناجحة لـ عبدالله عطيف في ألمانيا

المواطن - محمد سمعه

أجرى عبدالله عطيف لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونادي الهلال صباح اليوم الاثنين في مدينة أوغسبورغ الألمانية، عملية منظار للركبة، تحت إشراف الدكتور الألماني بونيش، جراح الإصابات الرياضية، وبمتابعة من أخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب الوطني الدكتور ياسر الفريهيدي.

كيف حدثت الإصابة لـ عبدالله عطيف ؟

وكان عطيف تعرض للإصابة في مباراة السعودية وفيتنام بالجولة الأولى من تصفيات مونديال 2022 في الثاني من سبتمبر الجاري، ليخرج من اللقاء اضطراريًا بسبب الإصابة، وغاب كذلك عن مباراة عُمان في الجولة الثانية من التصفيات.

وأُصيب عطيف في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي.

المنتخب السعودي يخوض معسكره الجديد أوائل أكتوبر

ويستعد المنتخب السعودي لإقامة معسكر إعدادي لتصفيات كأس العالم يوم 2 أكتوبر المقبل، حيث تقرر تعديل مواعيد عدد من مباريات الجولتين الرابعة والسابعة بناء على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم وبعد التنسيق مع الأندية المعنية.

وقررت اللجنة تأجيل مباراتي (الفيحاء والهلال) و (الطائي والنصر) في الجولة الرابعة لموعد سيحدد في وقت لاحق، بينما ستُقام مباراتا (أبها والنصر) و (الحزم والهلال) يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر الحالي، ومباراة (الشباب والفيحاء) يوم الجمعة الموافق الأول من أكتوبر.

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