حسم الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني السابق لـ ليون الفرنسي، موقفه النهائي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ النصر خلال الفترة المقبلة.

وكان اسم رودي غارسيا ارتبط بتدريب العالمي مع مجموعة من المدربين العالميين مثل الإيطالي أندريا بيرلو والإسباني إرنستو فالفيردي والسويسري لوسيان فافر.

ورفض غارسيا آخر العروض المقدمة من إدارة مسلي آل معمر لتدريب أصفر العاصمة بحسب ما ذكره الإعلامي سيف الرخيص المقرب من العالمي.

وسبق لـ غارسيا تدريب روما الإيطالي ومارسيليا الفرنسي مع ليون.

العالمي سادسًا في جدول الدوري:

جدير بالذكر أن النصر، لديه 9 نقاط، يحتل بها المرتبة السادسة في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت إدارة العالمي أقالت المدرب البرازيلي مانو مينيز بعد الخسارة من الاتحاد بالجولة الخامسة من دوري المحترفين.

فالفيردي يكشف سبب رفضه تدريب النصر:

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل المقرب من العالمي عن سبب رفض الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني الأسبق لنادي برشلونة الإسباني، تدريب العالمي.

وقال المريسل: إن مدرب برشلونة الأسبق، لا ينظر أبدًا إلى الناحية المالية، وأشار إلى أن فالفيردي صاحب الـ58 سنة يريد التدريب في القارة الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فالفيردي كان تولى تدريب برشلونة خلال الفترة من 2017 إلى 2020، وحقق مع النادي الكتالوني لقبين في الدوري الإسباني وسوبر إسباني ولقب في بطولة كأس الملك.