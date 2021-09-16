غدًا سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

يترقب الجمهور السعودي غدًا الجمعة قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2021 حيث تقام مبارياتها في السعودية خلال الفترة المقبلة.

توقيت سحب القرعة

وسوف تُسحب القرعة غدًا في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت السعودية.

الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال آسيا شرقًا وغربًا

وتمكنت فرق الهلال والنصر من السعودية بجانب الوحدة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني من حجز مقاعدهم في دور الثمانية على حساب أندية استقلال طهران وتراكتور الإيراني والشارقة الإماراتي والاستقلال الطاجيكستاني على الترتيب.

أما عن شرق القارة فتأهل 3 أندية من كوريا الجنوبية وهم أولسان هيونداي وجيونبوك هيونداي وبوهانغ ستيلرز بالإضافة إلى فريق ناجويا جرامبوس الياباني.

ويُجرى سحب القرعة بشكل مفتوح حيث سيتم توزيع الأندية على وعاءين سيتضمن الأول أندية غرب آسيا والثاني أندية شرق القارة حيث سيتم أولًا سحب الفريق المضيف للمباراة وثانيًا سيتم سحب الفريق الضيف.

موعد المباراة النهائية للبطولة القارية

يذكر أن المملكة سوف تستضيف مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا عن منطقة الغرب بالإضافة إلى المباراة النهائية التي تُقام في الرياض يوم 23 نوفمبر المقبل.

وسوف يُسمح للجماهير بحضور المباريات في السعودية وفقًا للنسبة التي يحددها الاتحاد السعودي لكرة القدم مع ظهور تقنية الفيديو في البطولة بداية من دور الثمانية.

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