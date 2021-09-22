غروهي يُعيد الأمل للاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يُقدم حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مارسيلو غروهي يتألق:

وشارك مارسيلو غروهي بشكل أساسي في مباراة النصر والاتحاد الماضية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وساهم في فوز العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “كورة” بمستوى الحارس البرازيلي مع العميد خلال الفترة الماضية، وقال الإعلامي الرياضي تركي العجمة: “غروهي هو السبب في إعطاء الأمل للاعبي الاتحاد في الكثير من المباريات”.

وتابع محمد الماس: “غروهي حارس عالمي بمستويات لم نشاهدها في تاريخ أنديتنا، وابتسامته بعد التصدي لركلة جزاء عبدالرزاق حمدالله تساوي هدف”، وعلق عبدالعزيز السويد: “الحارس البرازيلي يقوم بلمسات إبداعية ويستخدم لغة الجسد في خداع المنافسين”.

الاتحاد هذا الموسم:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره التعاون مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني، ولكنه خاض 4 لقاءات.

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