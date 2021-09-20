مارسيلو غروهي يدعم حارس النصر

المواطن - مروة نبيل

قام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي بدعم حارس النصر الشاب، نواف العقيدي بعد مباراة الفريقين الأخيرة.

مارسيلو غروهي يدعم العقيدي

وقدم مارسيلو غروهي قميصه الخاص بمباراة النصر والاتحاد الماضية، للحارس الشاب نواف العقيدي، مؤكدًا له على أنه يقوم بمتابعته، وذلك وفقًا للإعلامي علي العنزي.

كما أشاد مارسيلو غروهي بمستوى نواف العقيدي خلال التجربة الميدانية في إسبانيا، حيث شاهد له بعض الفيديوهات، مشددًا له على أنه سيكون ذا شأن في حراسة الكرة السعودية.

وشارك مارسيلو غروهي بشكل أساسي في مباراة النصر والاتحاد الماضية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وساهم في فوز العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أزمات في النصر

وتتسبب خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الاتحاد في إقالة المدير الفني البرازيلي مانو مينيز، حيث قررت إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر، وإنهاء التعاقد والبحث عن بديل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقاد المدرب البرازيلي مارسيلو سيزار تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، مساء أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة نظيره الباطن ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر إقامتها، مساء يوم الخميس المقبل.

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