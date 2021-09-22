هاجم جمهور الأهلي المصري مجموعة كبيرة من لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك بعد خسارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش مساء أمس الثلاثاء في بطولة كأس السوبر المصري حيث تُوج الجيش رسميًا باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وكان طلائع الجيش فاز بلقب السوبر المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة ثلاث ركلات مقابل ركلتين لـ الأهلي بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

3 لاعبين ضحية هجوم الجماهير بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش:

وهاجمت جماهير الأهلي كلًّا من طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة والمهاجم محمد شريف بسبب رعونة الثلاثي في الأداء، كما أهدر كل من محمد شريف وأفشة ركلتي ترجيح أدت إلى خسارة الأهلي للقب.

عقوبة كبيرة على لاعبي الأهلي:

وفي أول رد فعل، كان محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري، قرر مباشرة بعد مباراة الأهلي والجيش خصم مبلغ 300 ألف جنيه مصري من مستحقات كل لاعب بالفريق الأول ومثلهم من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني للفريق الأول ردًّا على الأداء السيئ الذي ظهر به الفريق في مباراة طلائع الجيش.

جدير بالذكر أن مباراة الأهلي وطلائع الجيش أدارها الحكم الجزائري مصطفى غربال بشكل مميز وهو الحكم الذي أدار نهائي دوري أبطال إفريقيا في نوفمبر من عام 2020 بين الأهلي المصري ومواطنه الزمالك، وفاز الأهلي وقتها بنتيجة هدفين لهدف، ليحقق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.