محمد شريف يقود الأهلي ضد الطلائع

المواطن ـ إسلام البشبيشي

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري على تشكيلة فريقه الذي سيخوض مباراة السوبر المصري ضد طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب في كأس السوبر المصري موسم 2019-2020.

ويتكون تشكيل الأهلى المصرى من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الهجوم، وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف في الهجوم.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب في كأس السوبر المصري موسم 2019-2020 .

يسعى الأهلي إلى استعادة لقب السوبر وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تحقيقًا للقب وحصد السوبر للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

يدخل الأهلي مباراة السوبر للمرة الخامسة عشرة في تاريخه وعلى مدار 14 مشاركة نجح في تحقيق اللقب في 11 مناسبة، فيما يعتبر الزمالك الوصيف التاريخي لبطولة السوبر بعدما تمكن من تحقيق 4 ألقاب، ثم يأتي المقاولون العرب وحرس الحدود في المركز الثالث برصيد لقب وحيد لكل منهما.

تاريخ الأهلي في السوبر المصري

على مدار تاريخ مشاركات الأهلي في البطولة التي انطلقت مطلع الألفية والبالغ عددها 14 مشاركة تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات احتكم فيهم لركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتي انحازت للأهلي في 3 مناسبات، وتخلت عنه في مناسبتين وخسر البطل التاريخي للسوبر في مباراة واحدة وكانت أمام حرس الحدود.

نجح لاعبو الأهلي في تسجيل 15 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالسوبر، واستقبلت شباكه 8 أهداف ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة.

الزمالك بطل السوبر المصري

والجدير بالذكر أن، نادي الزمالك المصري يعد أكثر الفرق التي التقت بالأهلي في نهائي السوبر المصري برصيد 7 مواجهات حصد الأهلي اللقب في 5 مناسبات وخسر في مناسبتين.

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