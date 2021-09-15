غوميز وحمدالله يهددان صدارة السومة الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

ينفرد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة برقم مميز في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

عمر السومة الهداف

ويُعد عمر السومة واحدًا من أبرز المهاجمين في السنوات الأخيرة سواء مع النادي الأهلي أو في دوري أبطال آسيا، ويتصدر قائمة هدافي الأندية السعودية في البطولة، حيث نجح في تسجيل 23 هدفًا بقميص الراقي.

وودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري أبطال آسيا 2021 من مرحلة المجموعات، ما حرم عمر السومة من الاستمرار وتسجيل مزيد من الأهداف، لزيادة الفارق بينه وبين أقرب منافسيه.

كما يُعد السومة من أبرز هدافي الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث توج بلقب الهداف 3 مواسم في 2014/ 2015 بـ22 هدفًا، 2015/ 2016 بـ27 هدفًا، و2016/ 2017 بـ24 هدفًا، وحل وصيفًا خلال موسم 2017/ 2018.

غوميز وحمدالله يتألقان آسيويًا

ونجح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز في تسجيل هدفٍ أمام الاستقلال الإيراني في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، ليرفع رصيده إلى 15 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الأندية السعودية في البطولة القارية.

ويتساوى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله مع غوميز، حيث أحرز 15 هدفًا في دوري أبطال آسيا، وهو نفس عدد أهداف نجم الهلال والاتحاد والشباب السابق، ناصر الشمراني.

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