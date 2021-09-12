غياب بانيغا يقلق الشبابيين

المواطن - مروة نبيل

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نجمه الأرجنتيني إيفر بانيغا خلال مباراة الحزم اليوم، ما أثار قلق جماهير الليوث؛ نظرًا لدوره المؤثر مع الفريق.

بانيغا يغيب

وتعرض بانيغا للطرد عند الدقيقة 21 من أحداث مباراة الشباب ضد الفتح في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتم تغريمه وإيقافه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد غياب بانيغا مقلقًا للجماهير، حيث إنه منذ انضمامه إلى صفوف الشباب في الموسم الماضي، غاب عن 3 مباريات للفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يتذوق الليوث طعم الفوز؛ حيث تعادل خلالها مرتين وخسر مرة.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إحصائية مميزة ضد الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه فاز في آخر 6 مواجهات جمعت بينهما، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 5 مرات.

الشباب ضد الحزم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضيفًا على الشباب، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، فيما يقع الحزم في المركز الـ13 برصيد نقطتين.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة