رفع فهد بن وازع بن نومة مشرف الإدارة العامة للإعلام والاتصال بجامعة القصيم، عبر حسابه بموقع تويتر، الشكر والتقدير إلى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم على اتصاله وتقديمه واجب العزاء في وفاة فقيدهم ناصر بن نومة – رحمه الله -، مقدمًا الشكر الجزيل لكل من شارك في التعزية وقدم واجب العزاء.

وأضاف فهد بن نومة: الشكر موصول لأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، وشيوخ القبائل والوجهاء ورؤساء المراكز، وجميع الأفاضل الكرماء، وكل من شاركنا بالاتصال الهاتفي أو بالحضور من داخل المملكة ودول الخليج أو من خلال مشاعرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونسأل الله لفقيدنا الرحمة والمغفرة، وأن يكتب الأجر للجميع.