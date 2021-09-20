فيلاش بواش يحسم موقفه من عرض النصر

المواطن - مروة نبيل

حسم المدير الفني البرتغالي أندريه فيلاش بواش موقفه من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيز.

فيلاش بواش يرفض عرض النصر:

وأشار BFM RMC SPORTS، إلى أن أندريه فيلاش بواش تلقى عرضًا رسميًّا لتدريب نادي النصر خلال الفترة المقبلة، إلا أنه رفض العرض الذي قدمته إدارة مسلي آل معمر.

ويملك أندريه فيلاش بواش مسيرة مميزة، حيث إنه سبق أن قاد العديد من الفرق الكبرى، ومنها، بورتو البرتغالي، زينيت سام بطرسبوج الروسي وثنائي الدوري الإنجليزي، تشيلسي وتوتنهام هوتسبير.

وتعود آخر تجارب أندريه فيلاش بواش التدريبية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا الفرنسي، حيث قاده خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى فبراير عام 2021، ما يسهل من تفاوض النصر معه.

إقالة مانو مينيز:

وقررت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، أمس الأحد، إقالة المدير الفني البرازيلي مانو مينيز من تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا، وتمنت له التوفيق في خطوته المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعرض مانو مينيز لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية، حيث طالب البعض برحيله عقب مواجهة تراكتور في دوري أبطال آسيا 2021، رغم تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن تتسبب خسارة الفريق أمام الاتحاد في قرار الإدارة بإقالته.

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