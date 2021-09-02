قائمة الهلال للموسم الجديد

المواطن ـ إسلام البشبيشي

كشف نادي الهلال لكرة القدم، عن قائمة فريقه الرسمية للموسم الرياضي الحالي 2021/ 2022، وذلك بعد إغلاق الميركاتو الصيفي.

وتعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الصيف الحالي، مع ثنائي القادسية حمد اليامي وخليفة الدوسري، بالإضافة إلى صانع الألعاب البرازيلي ماثيوس بيريرا، والمهاجم المالي موسى ماريجا.

قائمة الهلال:

وضمت قائمة الهلال، 35 لاعبًا؛ بينهم: 5 حراس مرمى و11 مدافعًا، إلى جانب 13 في خط الوسط، و6 في الهجوم.

واختار المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب فريق الهلال في حراسة المرمى كل من: عبدالله المعيوف، وعبدالله الجدعاني، وحبيب الوطيان، ومحمد الواكد، وأحمد آل جبيع، وتقدم الفرنسي بافيتيمبي جوميز والمالي موسى ماريجا اختياراته لخط الهجوم، إضافة إلى صالح الشهري وعبدالله الحمدان وعبدالله رديف وتركي المطيري

ميدانياً، ركز البرتغالي، خلال التدريبات، على التسديد من مسافات مختلفة على المرمى، وذلك في إطار تحضيراته لمواجهة الاستقلال الإيراني، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020، على ملعب زعبيل في الإمارات.

يُذكر أن الفريق يؤدي تدريباته وسط غياب لاعبيه المنضمين إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والمنتخب الأولمبي، إضافة إلى البيروفي كاريلو والكولومبي كويلار.

وأكد الهلال أنه نجح في النزول بمعدل أعمار لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من 28 إلى 25 سنة، بعد صفقاته الأخيرة، التي حسمتها إدارة نادي الهلال .

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة