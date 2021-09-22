ساعات تفصلنا عن المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الهلال والشباب في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل نادي الهلال هذه المواجهة متفوقًا علي جاره اللدود الشباب، في مستوى القيمة التسويقية بشكل عام، وذلك قبل الديربي المرتقب الذي سيجمعهما، غدًا الخميس، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الهلال وصافة ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، حيف فاز في ثلاثة وتعادل في مناسبة واحدة وله مباراة مؤجلة، بينما يقبع الشباب بالمركز الحادي عشر بـ 5 نقاط جمعها من تعادلين وخسارتين وفوز وحيد.

ديربي الرياض يصب في مصلحة الهلال :

وتصب القيمة التسويقية في مصلحة الهلال، حيث يتصدر قائمة أغلى أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61.15 مليون يورو، فيما يأتي النصر في الوصافة بـ60.75 مليون يورو.

وجاء الاتحاد في المركز الثالث بـ32 مليون يورو، وخلفه جاره الأهلي بـ29.98 مليون يورو، فيما يحتل الشباب المركز الخامس بـ26.35 مليون يورو.

وعلى مستوى اللاعبين، فإن المحترف البرازيلي ماثيوس بيريرا، نجم الهلال يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بـ15 مليون يورو، وخلفه المالي موسى ماريجا، زميله في الفريق بـ10 ملايين يورو.

وفي الشباب، يحتل إيفر بانيجا، القائمة بـ4.50 مليون يورو، وخلفه النيجيري أوديون إيجالو بـ3.50 مليون يورو.



موعد مباراة الهلال والشباب والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن يحتضن إستاد الملك فهد الدولي مباراة الشباب والهلال مساء الخميس المقبل، في تمام الساعة 8 و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة ويتم بث اللقاء عبر قنوات SSC.