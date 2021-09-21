كان: ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم

المواطن - مروة نبيل

أشاد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، أوليفر كان، بعقلية مهاجم الفريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد فوزه بجائزة الحذاء الذهبي لعام 2021.

كان يُشيد بإمكانيات ليفاندوفسكي:

ونجح روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل 41 هدفًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الماضي في الدوري الألماني لكرة القدم، ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وقال كان خلال تصريحاته لموقع نادي بايرن ميونيخ الألماني الرسمي: “روبرت ليفاندوفسكي هو أفضل لاعب في العالم لهذا العام لسبب ما، أهدافه تقول كل شيء واستمراريتها هي تعبير عن مدى صعوبة عمله كل يوم”.

وأضاف: “لقد صنع التاريخ في بايرن ميونيخ، سواء مع فريقه أو شخصيًّا، هو مثال جيد آخر على كيفية عثور كبار اللاعبين الدوليين على موطن رياضي في بايرن ميونخ، وقضاء أفضل سنوات حياتهم المهنية هنا، والفوز بالعديد من الألقاب”.

ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية:

وجاء ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية كالتالي؛ ليفاندوفسكي في الصدارة، ثم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بالجائزة 6 مرات، في المركز الثاني برصيد 30 هدفًا سجلها لبرشلونة الإسباني الموسم الماضي، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

واحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الثالث في القائمة برصيد 29 هدفًا، سجلها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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