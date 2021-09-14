كثرة تناول الطفل للسكريات يزيد فرص تسوس الأسنان

المواطن- محمد داوود- جدة

نصح طبيب الامتياز في طب وجراحة الأسنان الدكتور فيصل سعود السيف، بضرورة توجيه الأطفال الذين لم يشملهم قرار التوجه إلى المدارس والاستمرار بطريقة التعليم عن بعد بالعناية الجيدة بأسنانهم، مبينًا لـ”المواطن“، أن وجودهم في المنازل ربما يجعلهم لا يهتمون بتفريش أسنانهم كما كان في السابق، حينما كانت دراستهم حضوريًا، إذ يعود السبب إلى فقدان الروتين اليومي الذي كان حافزًا قويًا يدعوهم لتفريش الأسنان بعد الاستيقاظ مباشرة.

تفريش الأسنان مرتين يوميًا:

وحث الأسر التي لديها أطفال صغار تحت الخامسة بضرورة تعليمهم وحثهم على استعمال الفرشاة يوميًا مرتين للحماية من أخطار التسوس وفقدان الأسنان المبكر، كما يجب أن يشرفوا على من هو أكبر من الخامسة بمراقبتهم له إلى أن يتبنى هذه العادة، وتصبح جزءًا مهمًا من يومه قبل المضي فيه.

التسوس يمهد للألم:

وشدد على ضرورة مراعاة الوجبات المقدمة للأطفال في المنزل، فمنها ما يسبب ضرر الأسنان وأيضًا تؤدي إلى السمنة نظرًا لقلة الحركة، إذ يجب تفادي السكريات وإن تم تناولها فيجب الاهتمام باستعمال الفرشاة قبل الخلود إلى النوم، وأن يصب التركيز على المنطقة التي تم فيها المضغ بشكل أكبر للتخلص من بواقي الأطعمة، تفاديًا لحدوث التسوس الذي بدوره قد يسبب حدوث الألم في المستقبل.

السمنة وداء السكري:

واستدرك بضرورة مراعاة عدد المرات التي يتناول فيها الطفل السكريات، إذ يجب أن تحصر لأقل عدد، بشرط ألّا يتجاوز المرتين في اليوم مع ملاحظة الكمية المتناولة، فإذا زادت الكمية بالتأكيد مع مرور الوقت سيكون الطفل عرضة للسمنة والإصابة بأمراض مزمنة كداء السكري النمط الثاني المكتسب.

كما يزيد ذلك من تعرض الطفل للتسوس بسبب زيادة فرصة وجود العوالق السكرية بين الأسنان وفي النتوءات، مع التأكيد على أن ما يعرض الطفل للتسوس ليس الكمية فحسب، بل مرات تناولها، لأن الطفل سيعرض أسنانه لخطر التسوس أكثر من مرة عوضًا عن مرة واحدة، وسيعرضها للتآكل الحمضي إذا كان يتناول الحلويات الحمضية أو يتناول المشروبات الغازية بكثرة.

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