كريستيانو رونالدو يتفوق على يوفنتوس !

المواطن - محمد سمعه

تفوق البرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعد هدفه الذي أحرزه في شباك ويست هام يونايتد أمس الأحد في الدوري الإنجليزي.

أهداف كريستيانو رونالدو تتفوق على يوفنتوس !

ونجح رونالدو منذ انضمامه إلى اليونايتد في سبتمبر الحالي، في إحراز 4 أهداف في أول 3 مباريات له بواقع هدفين في شباك نيوكاسل يونايتد وهدف في ويست هام في الدوري الإنجليزي، وهدف في شباك فريق يونج بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن رونالدو من تسجيل 3 أهداف في مباراتين بـ الدوري الإنجليزي متفوقًا على اليوفي الذي أحرز 4 أهداف في 4 جولات بمعدل هدف في كل جولة.

يوفنتوس متواجد في مراكز الهبوط !

ويحتل اليوفي حاليًا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد نقطتين، وذلك بعد التعادل مرتين أمام كل من أودينيزي وميلان، بينما خسر 6 نقاط أمام فريقي إمبولي ونابولي.

يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قرر مغادرة يوفنتوس قبل عام من نهاية عقده مع الفريق، موقعًا على عقد الانضمام لنادي مانشستر يونايتد لمدة موسمين حتى صيف عام 2023.

وسيلعب يوفنتوس مع فريق سبيزيا في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي بعد غد الأربعاء حيث يسعى اليوفي إلى تحقيق أول فوز له في الدوري الإيطالي بالموسم الحالي وتحت قيادة مدربه ماسيمليانو أليجري.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة