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كعكي: لن أعلق على خبر انتقال حمدالله للاتحاد

كعكي: لن أعلق على خبر انتقال حمدالله للاتحاد

2021/09/05
الساعة 11:48 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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كعكي: لن أعلق على خبر انتقال حمدالله للاتحاد حمدالله - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

رفض نائب رئيس نادي الاتحاد، المشرف على كرة القدم، أحمد كعكي، حسم أنباء تفاوض العميد مع مهاجم فريق النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

كعكي يرفض حسم أنباء التفاوض مع حمدالله:

وقال أحمد كعكي خلال تصريحاته لإذاعة “ألف ألف”: “في نادي الاتحاد نحترم النصر ورجالاته.. ولن أعلق على خبر انتقال عبدالرزاق حمدالله للاتحاد بالنفي أول التأكيد”.

عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر
مهاجم النصر

وارتبط اسم حمدالله بالرحيل عن النصر، بسبب اعتماد المدرب البرازيلي مانو مينيز على مهاجم واحد في تشكيلته، بجانب قدوم الكاميروني فينسنت أبو بكر، قبل أن يثير شقيقه الجدل بشأن مستقبله، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشارك عبدالرزاق حمدالله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد ذلك، ونجح في هز الشباك، في إشارة إلى استمراره مع العالمي خلال الفترة المقبلة، كما تمكن من التسجيل خلال مباراة الفيصلي الودية اليوم.

النصر والفيصلي
المهاجم مع النصر – المصدر @AlNassrFC

الاتحاد هذا الموسم:

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز على نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث.

دوري محمد بن سلمان - نادي الاتحاد
لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد – المصدر spl


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