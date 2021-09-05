كعكي: لن أعلق على خبر انتقال حمدالله للاتحاد

المواطن - مروة نبيل

رفض نائب رئيس نادي الاتحاد، المشرف على كرة القدم، أحمد كعكي، حسم أنباء تفاوض العميد مع مهاجم فريق النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

كعكي يرفض حسم أنباء التفاوض مع حمدالله:

وقال أحمد كعكي خلال تصريحاته لإذاعة “ألف ألف”: “في نادي الاتحاد نحترم النصر ورجالاته.. ولن أعلق على خبر انتقال عبدالرزاق حمدالله للاتحاد بالنفي أول التأكيد”.

وارتبط اسم حمدالله بالرحيل عن النصر، بسبب اعتماد المدرب البرازيلي مانو مينيز على مهاجم واحد في تشكيلته، بجانب قدوم الكاميروني فينسنت أبو بكر، قبل أن يثير شقيقه الجدل بشأن مستقبله، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشارك عبدالرزاق حمدالله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد ذلك، ونجح في هز الشباك، في إشارة إلى استمراره مع العالمي خلال الفترة المقبلة، كما تمكن من التسجيل خلال مباراة الفيصلي الودية اليوم.

الاتحاد هذا الموسم:

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز على نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث.

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