كويفا والجبلي.. الأكثر صناعة للفرص

المواطن - مروة نبيل

يتصدر نجما الفتح والباطن، البيروفي كريستيان كويفا ويوسف الجبلي قائمة الأكثر صناعة للفرص في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كويفا والجبلي يتصدر قائمة الأكثر صناعة

ويُعد كريستيان كويفا من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، حيث نجح في صناعة 16 فرصة تهديفية، وساهم في تحقيقه لنتائج إيجابية، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط.

كما يواصل يوسف الجبلي تألقه في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستمر في المنافسة على صدارة الأكثر صناعة للفرص برصيد 16 فرصة، وذلك بعد نهاية منافسات الجولة الخامسة.

ونجح 3 لاعبين في صناعة 11 فرصة تهديفية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وهم؛ البرازيلي إيغور كورونادو مع الاتحاد، نجم نادي الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا والتونسي سعد بقير مع فريق أبها.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وبعد نهاية منافسات الجولة الخامسة، يتواجد الاتحاد في الصدارة حاليًّا برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف نادي الهلال والرائد صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد ناديا الفتح وضمك في المركزين الرابع والخامس برصيد 8 نقاط لكل فريق.

أما نادي الفيحاء فيتواجد في المركز السادس وخلفه الفيصلي برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما النصر والاتفاق فيحتلان المركزين الثامن والتاسع برصيد ست نقاط لكل منهما، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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