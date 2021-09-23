أثار ترشح الإسباني كيكي سيتين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ النصر، قلق جماهير النادي وذلك لخلافة المدرب البرازيلي مانو مينيز.

وكانت إدارة مسلي آل معمر، قررت إقالة المدرب مانو مينيز بعد الخسارة من الاتحاد السبت الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب اندهاش جماهير النصر

وبمجرد ذكر اسم سيتين اندهشت فئات عريضة من جماهير العالمي كون مدرب برشلونة السابق، لم يحقق أي إنجازات كبرى مع الأندية التي قادها في رحلته بخلاف خسارته التاريخية قبل أشهر برفقة البارشا أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وكان مجلس إدارة نادي برشلونة قرر إقالة سيتين من منصبه، وذلك بعد الخسارة التاريخية من بايرن ميونخ.

مارسيلو ثالث المدربين المؤقتين

وفي سياق آخر، سيكون البرازيلي مارسيلو، المدير الفني المؤقت للفريق الكروي الأول بـ النصر، هو ثالث مدرب مؤقت يعمل بالموسم الحالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المدرب مارسيلو تولى القيادة الفنية مؤقتًا للفريق الأول في العالمي بعد إقالة مواطنه مانو مينيز.

يذكر أن الجولة الثالثة من دوري المحترفين كانت شهدت أولًا تدريب المدرب الوطني صالح خليفة لـ الاتحاد في مباراة الفيصلي، بعد إقالة المدرب فابيو كاريلي.

كذلك تولى المدرب الوطني محمد العبدلي تدريب نادي التعاون مؤقتًا أمام النصر في الجولة الثالثة بعد إقالة المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو.