سيكون البرازيلي مارسيلو، المدير الفني المؤقت للفريق الكروي الأول بـ النصر، هو ثالث مدرب مؤقت يعمل بالموسم الحالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مارسيلو يتولى تدريب النصر:

وكان المدرب مارسيلو تولى القيادة الفنية مؤقتًا للفريق الأول في العالمي بعد إقالة مواطنه مانو مينيز.

يذكر أن الجولة الثالثة من دوري المحترفين كانت شهدت أولًا تدريب المدرب الوطني صالح خليفة لـ الاتحاد في مباراة الفيصلي، بعد إقالة المدرب فابيو كاريلي.

كذلك تولى المدرب الوطني محمد العبدلي تدريب نادي التعاون مؤقتًا أمام النصر في الجولة الثالثة بعد إقالة المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو.

العالمي في طريقه لضم مدرب رابع:

وفي سياق آخر، أصبح نادي النصر في طريقه للتعاقد مع مدرب رابع يقود الفريق الكروي الأول خلال آخر 10 أشهر، وذلك بعد إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيز من تدريب الفريق.

ورحل عن العالمي 3 مدربين منذ ديسمبر الماضي وحتى سبتمبر الحالي وهم ”البرتغالي روي فيتوريا، الكرواتي ألين هورفات، البرازيلي مانو مينيز”.

وحقق روي فيتوريا مع أصفر العاصمة لقب دوري المحترفين موسم 2018/ 2019 بالإضافة إلى لقب كأس السوبر السعودي لعام 2019، بينما حقق هورفات مع العالمي لقب السوبر المحلي لعام 2020 على حساب الهلال.

ولم ينجح مينيز في تقديم أي بصمة فنية مع العالمي خلال 5 أشهر قضاها مع الفريق، رغم تعاقده مع صفقات مفيدة فنيًّا مثل البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسينت أبو بكر لكن تواضع مستوى الفريق منذ بداية الموسم دفع إدارة مسلي آل معمر لإقالته على الفور.